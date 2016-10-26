Верховний суд РФ розпочав розгляд апеляції у справі М.Карпюка та С.Клиха
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Верховний суд Російської Федерації розпочав розгляд апеляції у справі українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яких у РФ обвинуватили в участі в бойових діях під час Першої Чеченської війни, передає УНН з посиланням на Радио Свобода.
Після того, як Верховний суд РФ підтвердить вирок, у чому сторона захисту не сумнівається, адвокати мають намір ініціювати компанію з підтримки своїх підзахисних.
Депутат ВР Надія Савченко приїхала в Москву на засідання Верховного суду Росії у справі українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка.