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Верховный суд Польши оставил без рассмотрения жалобу оппозиции по выборам

Верховный суд Польши оставил без рассмотрения жалобу оппозиции по выборам

Киев  •  УНН

 • 9588 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Верховный суд Польши оставил без рассмотрения жалобу по выборам президента от оппозиционного блока "Гражданская коалиция". Об этом заявил пресс-секретарь суда Александр Стемпковский, сообщают в воскресенье, 2 августа, местные издания Gazeta Wyborcza и Onet, передает УНН со ссылкой на DW.

По мнению Верховного суда Польши, жалоба оппозиции не касалась процесса голосования и определения его результатов. Также представитель суда заявил, что оппозиция не предоставила надлежащих доказательств в подтверждение своих утверждений и добавил, что содержание жалобы оппозиции выходит за пределы положений избирательного кодекса.

Речь идет о жалобе, поданной 16 июля представителями крупнейшего оппозиционного блока Польши — “Гражданская коалиция”. Они требовали признать недействительными президентские выборы, второй тур которых состоялся 12 июля. Во втором туре, напомним, кандидат от “Гражданской коалиции” Рафал Тшасковський с незначительным отставанием проиграл действующему президенту Анджею Дуде.

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Как отметил Борис Будка, лидер ведущей в блоке партии “Гражданская платформа”, на выборах были нарушены принципы равенства и всеобщности. Он заявил, что “весь государственный аппарат” поддерживал Дуду, чем нарушил действующие нормы права.

Кроме того, оппозиция забросала предвзятость общественно-правовом телевидению страны, не скрывал симпатий к действующему президенту. В поданном в суд жалобе также приведены показания около двух тысяч избирателей, сообщают о проблемах с регистрацией на выборы, запоздалое поступления избирательных документов и препятствия при голосовании за рубежом.

Напомним, 12 июля прошел второй тур выборов президента Польши. На них с небольшим отрывом победил действующий президент Анджей Дуда. Явка на выборах составила 68,12 процента, что является необычно высоким показателем.

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