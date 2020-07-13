Дуда перемагає на виборах президента Польщі - виборчком

Так, PKW надала інформацію про часткові, неофіційні результати голосування - на основі даних обробки 99,97 відсотка бюлетенів, за результатами чого Анджей Дуда був підтриманий 51,21 відсотка виборців, Рафал Тшасковський - 48,79 відсотка.

Явка становить 68,12 відсотка.

Нагадаємо, за даними екзитполу, на виборах президента Польщі з незначним відривом лідирує Дуда.