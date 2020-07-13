Дуда перемагає на виборах президента Польщі - виборчком
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Чинний президент Польщі Анджей Дуда перемагає на виборах польського президента за підсумками обробки 99,97% бюлетенів. Такі дані виборчкому Польщі (PKW) оголосив голова комісії Сильвестр Марсініак на пресконференції у понеділок, передає УНН з посиланням на RMF 24.
Так, PKW надала інформацію про часткові, неофіційні результати голосування - на основі даних обробки 99,97 відсотка бюлетенів, за результатами чого Анджей Дуда був підтриманий 51,21 відсотка виборців, Рафал Тшасковський - 48,79 відсотка.
Явка становить 68,12 відсотка.
Нагадаємо, за даними екзитполу, на виборах президента Польщі з незначним відривом лідирує Дуда.