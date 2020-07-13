Дуда побеждает на выборах президента Польши - избирком
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах польского президента по итогам обработки 99,97% бюллетеней. Такие данные избиркома Польши (PKW) объявил председатель комиссии Сильвестр Марсиниак на пресс-конференции в понедельник, передает УНН со ссылкой на RMF 24.
Так, PKW предоставила информацию о частичных, неофициальных результатах голосования - на основе данных обработки 99,97 процента бюллетеней, по результатам чего Дуда был поддержан 51,21 процента избирателей, Рафал Тшасковский - 48,79 процента.
Явка составила 68,12 процента.
Напомним, по данным экзит-пола, на выборах президента Польши с незначительным отрывом лидирует Дуда.