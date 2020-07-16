МЗС Польщі про розмову Дуди з пранкерами: дезінформаційна діяльність Росії

"Ми оцінюємо це як дезінформаційну діяльність Росії, спрямовану на можливо навіть певне сіяння розбрату між Польщею та Україною. На це вказують задані питання", - заявив Чапутович.

Він додав, що провокацію щодо президента Польщі наразі розслідують. "Справу розслідують відповідні служби, і якщо виникла недбалість, то будуть відповідні наслідки", - підкреслив глава МЗС Польщі.

Як раніше повідомляв УНН, польські безпекові служби розслідують дзвінок пранкерів новообраному президенту Польщі Анджею Дуді.

Нагадаємо, російські пранкери Вован і Лексус (Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров), відомі своїми провокаціями проти політиків та світових лідерів, розмістили на YouTube відео, яке мало на меті зобразити їхню розмову з президентом Анджеєм Дудою. У цій розмові Кузнєцов, який видав себе за Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, вітає Анджея Дуду з перемогою на виборах і намагається спровокувати його на суперечливі заяви, в т. ч. про суперечки з Росією з приводу історії та пам’яток Червоної Армії чи питання Львова.