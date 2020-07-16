МЗС Польщі про розмову Дуди з пранкерами: дезінформаційна діяльність Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Польщі пов’язують провокацію російських пранкерів проти президента країни Анджея Дуди з мотивами Кремля щодо України і її відносин з Польщею. Про це сьогодні у програмі Польського радіо заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає УНН.
"Ми оцінюємо це як дезінформаційну діяльність Росії, спрямовану на можливо навіть певне сіяння розбрату між Польщею та Україною. На це вказують задані питання", - заявив Чапутович.
Він додав, що провокацію щодо президента Польщі наразі розслідують. "Справу розслідують відповідні служби, і якщо виникла недбалість, то будуть відповідні наслідки", - підкреслив глава МЗС Польщі.
Як раніше повідомляв УНН, польські безпекові служби розслідують дзвінок пранкерів новообраному президенту Польщі Анджею Дуді.
Нагадаємо, російські пранкери Вован і Лексус (Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров), відомі своїми провокаціями проти політиків та світових лідерів, розмістили на YouTube відео, яке мало на меті зобразити їхню розмову з президентом Анджеєм Дудою. У цій розмові Кузнєцов, який видав себе за Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, вітає Анджея Дуду з перемогою на виборах і намагається спровокувати його на суперечливі заяви, в т. ч. про суперечки з Росією з приводу історії та пам’яток Червоної Армії чи питання Львова.