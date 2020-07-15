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Спецслужби Польщі перевірять дзвінок російських пранкерів Дуді, під час якого згадували Україну

Спецслужби Польщі перевірять дзвінок російських пранкерів Дуді, під час якого згадували Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Польські безпекові служби розслідують дзвінок пранкерів новообраному президенту Польщі Анджею Дуді. Про це повідомляють польські медіа 15 липня з посиланням на пресслужбу адміністрації президента, передає УНН.

Як повідомив Польській пресагенції (PAP) голова пресслужби Офісу президента Польщі Марцін Кедрина, запит додзвонювача — нібито генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша — підтвердила Польська місія в Організації Об’єднаних Націй. Наразі співробітники безпекових служб з’ясовують, як пранкерам вдалося організувати дзвінок.

Офіс президента Польщі підтвердив, що розмова, яку оприлюднили пранкери, справжня.

Напередодні пранкери, відомі в мережі як “Вован і Лексус”, зв’язалися з Дудою під особою генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша. Співрозмовник привітав Дуду з перемогою на виборах президента Польщі, а також поставив йому низку питань, зокрема щодо його ставлення до ЛГБТ-спільноти, суперечок щодо історії Другої світової війни з Росією та пандемії коронавірусу.

Дуда повідомив “Гутеррішу”, що в Польщі з її 35-мільйонним населенням відомо про 38 тисяч людей, які захворіли, з них померли 1 576. Він погодився зі співрозмовником, що ситуація в Україні тим часом “жахлива”, і припустив, що вихідці з України могли бути фактором поширення коронавірусної хвороби в Польщі.

“Це може бути Україна, тому що в нас багато людей з України”, — зазначив він, додавши, втім, що ситуація з пандемією в країні “під контролем”.

Додамо, що сам польський президент повідомив у Twitter, що “запідозрив пранкерів” — через “надто чітку” вимову слова “зубровка”, заявивши, що Генсек ООН — таким чином би цього не сказав.

W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa “żubrówka”, choć głos był bardzo podobny.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

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