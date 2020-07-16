МИД Польши о разговоре Дуды с пранкерами: дезинформационная деятельность России

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40952 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102430 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107344 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134663 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111030 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132003 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102175 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104456 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
МИД Польши о разговоре Дуды с пранкерами: дезинформационная деятельность России

МИД Польши о разговоре Дуды с пранкерами: дезинформационная деятельность России

Киев  •  УНН

 • 15043 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Польше связывают провокацию российских пранкеры против президента страны Анджея Дуды с мотивами Кремля в отношении Украины и ее отношений с Польшей. Об этом сегодня в программе Польского радио заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает УНН.

"Мы оцениваем это как дезинформационную деятельность России, направленную на возможно даже определенное сеяние раздора между Польшей и Украиной. На это указывают заданные вопросы", - заявил Чапутович.

Он добавил, что провокацию в отношении президента Польши расследуют. "Дело расследуют соответствующие службы, и если возникла небрежность, то будут соответствующие последствия", - подчеркнул глава МИД Польши.

Как ранее сообщал УНН, польские оборонные службы расследуют звонок пранкеров новоизбранному президенту Польши Анджею Дуде.

Напомним, российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), известные своими провокациями против политиков и мировых лидеров, разместили на YouTube видео, которое имело целью изобразить их разговор с президентом Анджеем Дудой. В этом разговоре Кузнецов, который выдал себя за Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, приветствует Анджея Дуду с победой на выборах и пытается спровоцировать его на противоречивые заявления, в т. ч. о спорах с Россией по поводу истории и памятников Красной Армии или вопросе Львова.

Украинские Национальные Новости

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