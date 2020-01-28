Верховный Суд объявил перерыв в деле о люстрации

“Коллегия судей объявила перерыв в рассмотрении дела для обращения в Научно-консультативный совет при Верховном Суде по подготовке научного заключения. Следующее судебное заседание состоится 2 марта 2020 года”, — говорится в сообщении.

Так, во время судебного заседания истец в обоснование кассационной жалобы отметил, что подразделения налоговой милиции Украины не относятся к органам государственной власти или органов местного самоуправления, в связи с чем не подпадают под определение понятия “очищение власти (люстрации)”, указанного в ст. 1 Закона Украины “О очистке власти”.

Кроме этого, истец отметил, что был уволен с должности не по выявления нарушения закона, а только за сам факт пребывания в должности.

“Приведенное, по его мнению, нарушает конституционные принципы и гарантии привлечения к индивидуальной ответственности, а также задекларированные в Законе Украины „О очистке власти“ принципы проведения люстрации”, — отмечается в сообщении.

Напомним, Верховный суд разъяснил, как Украина должна рассчитываться по решениям ЕСПЧ.