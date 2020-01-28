Верховний Суд оголосив перерву у справі щодо люстрації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Колегія суддів КАС Верховного Суду оголосила перерву в розгляді справи щодо люстрації через необхідність звернення до науковців. Про це УНН посиланням на на пресслужбу Верховного Суду у Facebook.
“Колегія суддів оголосила перерву в розгляді справи для звернення до Науково-консультативної ради при Верховному Суді щодо підготовки наукового висновку. Наступне судове засідання відбудеться 2 березня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Так, під час судового засідання позивач на обґрунтування касаційної скарги зазначив, що підрозділи податкової міліції України не належать до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, у зв’язку з чим не підпадають під визначення поняття “очищення влади (люстрації)”, зазначеного у ст. 1 Закону України “Про очищення влади”.
Крім цього, позивач наголосив на тому, що був звільнений із посади не за виявлення порушення закону, а лише за сам факт перебування на посаді.
“Наведене, на його думку, порушує конституційні принципи та гарантії притягнення до індивідуальної відповідальності, а також задекларовані в Законі України „Про очищення влади“ принципи проведення люстрації”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Верховний суд роз’яснив, як Україна повинна розраховуватися за рішеннями ЄСПЛ.