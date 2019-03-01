Верховная Рада сегодня должна продолжить рассмотрение законопроекта о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Верховная Рада на заседании 1 марта планирует продолжить рассмотрение законопроекта о языке, передает УНН.
Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.
После этого повесткой дня предусмотрено продление рассмотрения законопроекта №5679-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как сообщал УНН, 28 января Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении.
Как отметил спикер парламента Андрей Парубий, ко второму чтению было подано более 2000 поправок. Впрочем, по его мнению, в процессе рассмотрения документа парламентарии смогут "развеять все мифы, которые пытаются повесить на этот закон".
"Я поздравляю с началом рассмотрения этого закона", - подчеркнул председатель Рады, закрывая вечернее заседание.