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Верховная Рада сегодня должна продолжить рассмотрение законопроекта о языке

Верховная Рада сегодня должна продолжить рассмотрение законопроекта о языке

Киев  •  УНН

 • 8919 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Верховная Рада на заседании 1 марта планирует продолжить рассмотрение законопроекта о языке, передает УНН.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

После этого повесткой дня предусмотрено продление рассмотрения законопроекта №5679-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщал УНН, 28 января Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении.

Как отметил спикер парламента Андрей Парубий, ко второму чтению было подано более 2000 поправок. Впрочем, по его мнению, в процессе рассмотрения документа парламентарии смогут "развеять все мифы, которые пытаются повесить на этот закон".

"Я поздравляю с началом рассмотрения этого закона", - подчеркнул председатель Рады, закрывая вечернее заседание.

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