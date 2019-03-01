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Верховна Рада сьогодні має продовжити розгляд законопроекту про мову

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада на засіданні 1 березня планує продовжити розгляд законопроекту про мову, передає УНН.

Ранкове пленарне засідання у п'ятницю традиційно розпочнеться з години запитань до уряду.

Після цього порядком денним передбачено продовження розгляду законопроекту №5679-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомляв УНН, 28 січня Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні

Як зазначив спікер парламенту Андрій Парубій, до другого читання було подано понад 2000 правок. Втім, на його думку, в процесі розгляду документу парламентарі зможуть "розвіяти всі міфи, які намагаються повісити на цей закон".

"Я вітаю з початком розгляду цього закону", - наголосив голова Ради, закриваючи вечірнє засідання.

Українські Національні Новини

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