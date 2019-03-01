Верховна Рада сьогодні має продовжити розгляд законопроекту про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада на засіданні 1 березня планує продовжити розгляд законопроекту про мову, передає УНН.
Ранкове пленарне засідання у п'ятницю традиційно розпочнеться з години запитань до уряду.
Після цього порядком денним передбачено продовження розгляду законопроекту №5679-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Як повідомляв УНН, 28 січня Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні.
Як зазначив спікер парламенту Андрій Парубій, до другого читання було подано понад 2000 правок. Втім, на його думку, в процесі розгляду документу парламентарі зможуть "розвіяти всі міфи, які намагаються повісити на цей закон".
"Я вітаю з початком розгляду цього закону", - наголосив голова Ради, закриваючи вечірнє засідання.