Верховная Рада начала утреннее заседание

Так, в зале парламента зарегистрировалось 328 народных депутатов.

Сегодня парламент планирует рассмотреть более 50-ти законопроектов. В частности, первый блок, состоящий из 4-х законопроектов, будет посвящен защите людей с инвалидностью.



Зато, законопроект 0206 о расторжении Договора о дружбе с Россией, который вчера внес в ВР Президент Украины и обозначил его как неотложный, в повестку дня пока не включен.



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