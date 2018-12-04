Верховная Рада начала утреннее заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада Украины начала утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
Так, в зале парламента зарегистрировалось 328 народных депутатов.
Сегодня парламент планирует рассмотреть более 50-ти законопроектов. В частности, первый блок, состоящий из 4-х законопроектов, будет посвящен защите людей с инвалидностью.
Зато, законопроект 0206 о расторжении Договора о дружбе с Россией, который вчера внес в ВР Президент Украины и обозначил его как неотложный, в повестку дня пока не включен.
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