Верховна Рада почала ранкове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада України почала ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Так, в залі парламенту зареєструвалося 328 народних депутатів.
Сьогодні парламент планує розглянути більше 50-ти законопроектів. Зокрема, перший блок, який складається з 4-х законопроектів, буде присвячений захисту людей з інвалідністю.
Натомість, законопроект 0206 про розірвання Дговору дружби з Росією, який вчора вніс у ВР Президент України і позначив його як невідкладний, до порядку денного поки не включений.
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