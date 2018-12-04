Верховна Рада почала ранкове засідання

Так, в залі парламенту зареєструвалося 328 народних депутатів.

Сьогодні парламент планує розглянути більше 50-ти законопроектів. Зокрема, перший блок, який складається з 4-х законопроектів, буде присвячений захисту людей з інвалідністю.



Натомість, законопроект 0206 про розірвання Дговору дружби з Росією, який вчора вніс у ВР Президент України і позначив його як невідкладний, до порядку денного поки не включений.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент пропонує внести зміни до закону про воєнний стан