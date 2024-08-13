Верещук: Одесская область - среди лидеров в ветеранской политике

Одесская область - среди лидеров в ветеранской политике. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН.

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Она отметила, что это благодаря тому, что в одесском регионе есть свое управление ветеранской политикой, четкая вертикаль, понимание потребностей ветеранов, а также финансирование.