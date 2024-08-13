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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верещук: Одесская область - среди лидеров в ветеранской политике

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 17:58  •  12232 просмотра

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Вице-премьер-министр Украины отметила Одесскую область как лидера в ветеранской политике. Это благодаря наличию управления, четкой вертикали, понимания потребностей ветеранов и финансирования.

Одесская область - среди лидеров в ветеранской политике. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН.  

Детали

Она отметила, что это благодаря тому, что в одесском регионе есть свое управление ветеранской политикой, четкая вертикаль, понимание потребностей ветеранов, а также финансирование.

Я очень надеюсь, что в Украине будут брать пример с города Одесса, из Одесской области, с Доброслава, с ветеранского хаба, с "Пространства возможностей", которые представлены в Одессе и имеют огромную экспертизу и профессиональный подход

- отметила она
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаУНН-Одесса
ukrainaУкраина
iryna-vereshchukИрина Верещук
odessaОдесса
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