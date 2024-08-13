Верещук: Одесская область - среди лидеров в ветеранской политике
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Украины отметила Одесскую область как лидера в ветеранской политике. Это благодаря наличию управления, четкой вертикали, понимания потребностей ветеранов и финансирования.
Одесская область - среди лидеров в ветеранской политике. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН.
Детали
Она отметила, что это благодаря тому, что в одесском регионе есть свое управление ветеранской политикой, четкая вертикаль, понимание потребностей ветеранов, а также финансирование.
Я очень надеюсь, что в Украине будут брать пример с города Одесса, из Одесской области, с Доброслава, с ветеранского хаба, с "Пространства возможностей", которые представлены в Одессе и имеют огромную экспертизу и профессиональный подход