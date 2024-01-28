Верещук хочет установить ограничения на вечеринки на время войны

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к руководителям развлекательных заведений и местных властей на фоне скандала относительно очередных "голых вечеринок" в Закарпатской области. Об этом она сообщила в своих соцсетях, передает УНН.

Детали

Эти вещи надо уже как-то прекращать. Не верю, что руководители учреждений не имеют других способов зарабатывать, чем позволять проводить сомнительно-провокационные мероприятия. Не верю, что местная власть ничего не может сделать, чтобы таких вещей не происходило отметила вице-премьер

Она добавила, что понимает: заведения должны как-то работать, а людям надо где-то отдыхать. Однако определенные вещи во время войны, по словам Верещук, делать нельзя.

Просто нельзя и все. Здесь я не о законе, а о какой-то человеческой солидарности отметила глава Минреинтеграции.

По убеждению Верещук, "не должно быть так, что в пределах одного социума одни ходят на штурмы, а другие танцуют голыми. Да еще и хвастаются в соцсетях, кто круче морально опускается".

Должны быть границы на время войны. Это я обращаюсь к руководителям учреждений и местным властям заявила вице-премьер.

Контекст

В сети появились видео с концерта, который состоялся в одном из отелей горнолыжного курорта Драгобрат в Закарпатской области. Музыканты выступали в откровенных костюмах и использовали нецензурную лексику.

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