Верещук хочет установить ограничения на вечеринки на время войны
Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, обратилась к владельцам развлекательных заведений и местной власти с призывом ограничить проведение провокационных вечеринок в военное время после скандала вокруг "голых вечеринок" в Закарпатской области. Она считает, что нельзя допускать определенных вещей, когда одни люди воюют на фронте, а другие должны проявлять солидарность.
Демографическая ситуация в Украине кризисная, но не критическая - эксперт
По словам заместителя директора Института Птухи, демографическая ситуация в Украине является критической, но еще не достигла критической точки. Ключевыми проблемами являются высокая смертность, быстрое снижение рождаемости и значительный отток мигрантов из-за войны - более 6 миллионов украинцев сейчас находятся за границей. Трудно точно спрогнозировать будущее демографическое развитие.
Самый большой в мире круизный лайнер вышел в первый рейс
Самый большой в мире круизный лайнер "Икона морей" компании Royal Caribbean 27 января отправился в свой первый рейс, рассчитанный на 7 600 пассажиров. Гигантский корабль работает на природном газе, что вызывает беспокойство экологов из-за утечек метана.
Греция одобрила передачу Украине списанной техники и вооружения - СМИ
Греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые больше не используются ее военными. Это произошло после того, как США одобрили продажу Греции истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов и предложили дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов, если Греция предоставит оружие Украине.
Россия изменила тактику обстрелов - эксперт по авиации
Россия изменила тактику обстрелов на более комбинированную, все чаще используя баллистику. Россия и в дальнейшем будет пытаться прорвать систему противовоздушной обороны, но Украина усилит противовоздушную оборону самолетами вроде F-16, которые могут сбивать ракеты раньше и уменьшить количество обломков, падающих на города.
В РФ инженер оборонного завода застрелился - российская ракета убила его бабушку в Харькове
Инженер российского оборонного завода покончил с собой после того, как ракета, которую он помогал изготавливать, убила его бабушку в Украине. В предсмертной записке он сказал, что не может жить с чувством вины и отказывается продолжать участвовать в войне.
Канада возобновляет экспорт оружия в Турцию после того, как Анкара поддержала вступление Швеции в НАТО
Канада и Турция достигли договоренности о возобновлении канадского экспорта компонентов для беспилотников в Турцию в обмен на большую прозрачность их использования. Это произошло после того, как Анкара завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО.
Ядерное оружие в Беларуси компенсирует неспособность России разместить его в Крыму, - эксперт
Россия может попытаться продолжить использовать угрозу ядерного оружия в Беларуси, чтобы компенсировать невозможность разместить его в Крыму после аннексии. Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что Беларусь дает России платформу для угроз Европе, которой она лишена в Крыму.
Германия прекращает поддерживать ООН на Ближнем Востоке
Германия прекратила поддержку Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) из-за подозрений, что некоторые из его сотрудников участвовали в атаке ХАМАС в Израиле 7 октября. Несколько других стран, включая США и Великобританию, также приостановили финансирование БАПОР после обвинений со стороны Израиля.
В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали
В субботу вечером вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Ковеле, Украина. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, в том числе беременную женщину и 5 детей. Мужчина и женщина отравились дымом. Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут.