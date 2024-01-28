Верещук хоче встановити обмеження на вечірки під час війни
Київ • УНН
Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, звернулася до власників розважальних закладів та місцевої влади із закликом обмежити проведення провокаційних вечірок у воєнний час після скандалу навколо "голих вечірок" у Закарпатській області. Вона вважає, що не можна допускати певних речей, коли одні люди воюють на фронті, а інші мають виявляти солідарність.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до керівників розважальних закладів та місцевих влад на тлі скандалу щодо чергових "голих вечірок" у Закарпатській області. Про це вона повідомила у своїх соцмережах, передає УНН.
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Ці речі треба вже якось припиняти. Не вірю, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, аніж дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи. Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалось
Вона додала, що розуміє: заклади мають якось працювати, а людям треба десь відпочивати. Однак певні речі під час війни, за словами Верещук, робити не можна.
Просто не можна і все. Тут я не про закон, а про якусь людську солідарність
На переконання Верещук, "не має бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими. Та ще й хизуються в соцмережах, хто крутіше морально опускається".
Мають бути межі на час війни. Це я звертаюсь до керівників закладів та місцевих влад
Контекст
У мережі з'явилися відео з концерту, що відбувся в одному з готелів гірськолижного курорту Драгобрат у Закарпатській області. Музиканти виступали у відвертих костюмах і використовували нецензурну лексику.
"Визнаю цю ситуацію ганебною": шоумен Ткач відреагував на інформацію про те, що був ведучим на весіллі фігуранта справи про "п'яні вечірки"22.10.23, 16:43 • 616971 перегляд