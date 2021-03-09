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Верещук: я готова рассмотреть предложение возглавить Минобороны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук готова рассмотреть предложение возглавить Министерство обороны. Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата:

"Да, это мой профильный комитет, я работаю в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Почему бы нет", - сказала она.

Детали

Впрочем, пока Верещук подобных предложений не получала.

"Пока это только информация из соцсетей. У меня такого разговора с Президентом и Главнокомандующим Зеленским не было", - уточнила депутат.

Она добавила, что гражданский министр обороны - это практика стран НАТО. Там министр обороны является политиком, менеджером, но не военным.

"Украинцы поймут эту идею, если им объяснить, что гражданский министр обороны не воюет, а занимается обслуживанием. Делает все, чтобы престиж профессии военнослужащего был высоким, чтобы военнослужащие чувствовали себя защищенными. Это важно знать, и тогда украинцы будут за. Потому что пока в нашем понимании министр обороны - это генерал, с погонами, лампасами - некий постсоветский норатив", - рассказала нардеп.

Дополнение

Украина задекларировала намерение стать членом НАТО и одним из требований для этого является установление надлежащего демократического гражданского контроля над Вооруженными Силами.

Сейчас идет создание интегрированного оборонного института евроатлантического типа, что означает четкое определение полномочий, ответственности и подотчетности ключевых должностных лиц Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

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