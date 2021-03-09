Верещук: я готова розглянути пропозицію очолити Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук готова розглянути пропозицію очолити Міністерство оборони. Про це вона розповіла в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
Цитата:
"Так, це мій профільний комітет, я працюю у комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Чому б ні", - сказала вона.
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Втім, поки Верещук подібних пропозицій не отримувала.
"Поки що це лише інформація із соцмереж. У мене такої розмови із Президентом і Головнокомандувачем Зеленським не було", - уточнила нардеп.
Вона додала, що цивільний міністр оборони – це практика країн НАТО. Там міністр оборони є політиком, менеджером, але не військовим.
"Українці зрозуміють цю ідею, якщо їм пояснити, що цивільний міністр оборони не воює, а займається обслуговуванням. Робить все, аби престиж професії військовослужбовця був високим, аби військовослужбовці відчували себе захищеними. Оце важливо знати, і тоді українці будуть за. Бо поки що у нашому розумінні міністр оборони – це генерал, який з погонами, в лампасах – такий собі пострадянський норатив", - розповіла нардеп.
Доповнення
Україна задекларувала намір стати членом НАТО і однією з вимог для цього є встановлення належного демократичного цивільного контролю над Збройними Силами.
Наразі триває створення інтегрованої оборонної інституції євроатлантичного типу, що означає чітке окреслення повноважень, відповідальності та підзвітності ключових посадових осіб Міністерства оборони та Збройних Сил України.