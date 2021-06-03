Верещук: военная элита Украины должна омолодиться
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Обороноспособность Украины зависит от скорости модернизации Вооруженных Сил. Об этом в своем Facebook написала член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.
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“Наша обороноспособность зависит от того, насколько быстро мы сможем модернизировать наши Вооруженные Силы. Это напрямую зависит от удельного веса „молодой крови“ в военной элите страны”, — отметила она.
Без омоложения военной элиты модернизация отечественной армии невозможна, продолжила Верещук.
“Для быстрого воплощения современных западных стандартов и передовых практик надо молодежи мозги. Для построения Армии завтрашнего дня нужна энергия молодых. Поэтому мы должны продвигать молодых, компетентных и патриотических офицеров на важные позиции в управлении оборонным сектором”, — добавила нардеп.
Омолаживать украинскую военную элиту нужно сознательно, массированно и ускоренно, убеждена Верещук.
“И это не эйджизм, это военная безопасность государства. Нам нужна современная армия. Как можно скорее”, — резюмировала она.
Дополнение
Ранее Верещук призвала предоставить военнослужащим жилье.