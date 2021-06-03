Верещук: військова еліта України повинна омолодитися

Цитата

“Наша обороноздатність залежить від того, наскільки швидко ми зможемо модернізувати наші Збройні Сили. Це напряму залежить від питомої ваги „молодої крові“ у військовій еліті країни”, — зазначила вона.

Без омолодження військової еліти модернізація вітчизняної армії не можлива, продовжила Верещук.

“Для швидкого втілення сучасних західних стандартів та передових практик треба молоді мізки. Для побудови Армії завтрашнього дня потрібна енергія молодих. Тому ми маємо просувати молодих, компетентних та патріотичних офіцерів на важливі позиції в управлінні оборонним сектором”, — додала нардеп.

Омолоджувати українську військову еліту потрібно свідомо, масовано та прискорено, переконана Верещук.

“І це не ейджизм, це військова безпека Держави. Нам потрібна сучасна Армія. Якомога скоріше”, — резюмувала вона.

Доповнення

Раніше Верещук закликала надати військовослужбовцям житло.