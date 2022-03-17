Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня, 17 марта. Об этом она заявила во время брифинга, пишет УНН. Всего, по ее словам, согласовано 9 гуманитарных коридоров.
Детали
Донецкая область: из города Мариуполь в город Запорожье. Мы обратились за согласованием этого маршрута и планируем отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя.
Киевская область: из города Бородянка в Житомир, из села Шевченково в город Бровары. Также планируем доставить гуманитарную помощь в города Гостомель, Буча, сел Семиполки, Марковцы, Опанасов.
Харьковская область: будет предоставляться гуманитарная помощь из города Харькова в город Волчанск.
Также усиливается работа по освобождению из плена гражданских граждан: Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, председателя Мелитопольского районного совета Сергея Приймы, Ивановского городского головы Татьяны Свириденко, председателя Счастинской городской гражданской администрации Владимира Тюрина, секретаря Скадовского городского совета Юрия Палюха, а также спасателя Алексея Данченко.
Кроме того, Ирина Верещук сообщила, что с сегодняшнего дня создано Национальное информационное бюро, в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Определено, что ГП Украинский Национальный центр развития мира, которое относится к сфере управления Минреинтеграции, будет юридическим лицом публичного права и будет выполнять функции национального информационного бюро.
"Мы сообщили Международный красный крест через МИД о создании такого бюро и надеемся, что наша работа будет плодотворной для людей, семей, которые ждут своих сыновей, дочерей из плена домой", - сказала Верещук.