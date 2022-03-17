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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5685 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні

Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні

Київ • УНН

 • 65786 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні, 17 березня. Про це вона заявила під час брифінгу, пише УНН. Усього, за її словами, погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Деталі

Донецька область: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Ми звернулися за погодженням цього маршруту і плануємо відправити автобуси з Запоріжжя до Бердянська для збору людей із Маріуполя.

Київська область: з міста Бородянка до Житомира, з села Шевченково в місто Бровари. Також плануємо доставити гуманітарну допомогу до міст Гостомель, Буча, сіл Семиполки, Марківці, Опанасів.

Харківська область: буде надаватися гуманітарна допомога з міста Харкова до міста Вовчанськ.

Також посилюється робота по визволенню з полону цивільних громадян: Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва, голови Мелітопольської районної ради Сергія Прийми, Іванівського міського голови Тетяни Свириденко, голови Щастинської міської цивільної адміністрації Володимира Тюріна, секретаря Скадовської міської ради Юрія Палюха, а також рятувальника Олексія Данченка.

Окрім того, Ірина Верещук повідомила, що відсьогодні створено Національне інформаційне бюро, відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. Визначено, що ДП Український національний центр розбудови миру, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції, буде юридичною особою публічного права та виконуватиме функції Національного інформаційного бюро.

"Ми повідомили Міжнародний червоний хрест через МЗС про створення такого бюро і сподіваємося, що наша робота буде плідною для людей, сімей, які чекають своїх синів, дочок з полону додому", - сказала Верещук.

Українські Національні Новини

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