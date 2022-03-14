Верещук: Россия ответит за все убийства, совершенные в Украине

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"России нет оправдания: она понесет полную ответственность за все убийства, совершенные в Украине", - сказала она.

Также Верещук прокомментировала работу гуманитарных коридоров, отметив, что ими смогли воспользоваться уже почти 150 тыс. людей.

Вместе с тем, Верещук признала, что процесс эвакуации идет очень сложно. Ведь агрессор не выполняет взятые на себя обязательства, не соблюдает режим прекращения огня.