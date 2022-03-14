Верещук: Россия ответит за все убийства, совершенные в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. России нет оправдания, она понесет полную ответственность за все убийства, совершенные в Украине. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
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"России нет оправдания: она понесет полную ответственность за все убийства, совершенные в Украине", - сказала она.
Также Верещук прокомментировала работу гуманитарных коридоров, отметив, что ими смогли воспользоваться уже почти 150 тыс. людей.
Вместе с тем, Верещук признала, что процесс эвакуации идет очень сложно. Ведь агрессор не выполняет взятые на себя обязательства, не соблюдает режим прекращения огня.