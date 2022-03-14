Верещук: Росія відповість за всі вбивства, скоєні в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Росії немає виправдання, вона понесе повну відповідальність за всі вбивства, скоєні в Україні. Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Цитата
"Росії немає виправдання: вона понесе повну відповідальність за всі вбивства, скоєні в Україні", - сказала вона.
Також Верещук прокоментувала роботу гуманітарних коридорів, зазначивши, що ними змогли скористатися вже майже 150 тис. людей.
Разом з тим, Верещук визнала, що процес евакуації іде дуже складно. Адже агресор не виконує взяті на себе зобов'язання, не дотримується режиму припинення вогню.