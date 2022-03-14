Верещук озвучила перечень сегодняшних маршрутов гуманитарных коридоров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала полный перечень маршрутов гуманитарных коридоров на сегодня, 14 марта. Об этом она заявила во время брифинга, пишет УНН.
В частности, эвакуация планируется по 10 гуманитарным коридорам:
Киевская область: из сел Богдановка, Новая Богдановка в город Бровары, из села Победа в город Бровары, из села Бобрик в город Бровары, из города Гостомель в село Белогородка, из поселков и Ворзель Немешаево в село Белогородка, из поселка Дмитровка в село Белогородка
Луганская область: из города Северодонецк в город Славянск, из города Попасная в город Славянск, из поселка Горное в город Славянск.
Минреинтеграции будет в очередной раз пытаться разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из города Бердянск, через Мангуш - в город Мариуполь.