Верещук озвучила перечень сегодняшних маршрутов гуманитарных коридоров

В частности, эвакуация планируется по 10 гуманитарным коридорам:

Киевская область: из сел Богдановка, Новая Богдановка в город Бровары, из села Победа в город Бровары, из села Бобрик в город Бровары, из города Гостомель в село Белогородка, из поселков и Ворзель Немешаево в село Белогородка, из поселка Дмитровка в село Белогородка

Луганская область: из города Северодонецк в город Славянск, из города Попасная в город Славянск, из поселка Горное в город Славянск.

Минреинтеграции будет в очередной раз пытаться разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из города Бердянск, через Мангуш - в город Мариуполь.