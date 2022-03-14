Верещук озвучила перелік сьогоднішніх маршрутів гуманітарних коридорів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук назвала повний перелік маршрутів гуманітарних коридорів на сьогодні, 14 березня. Про це вона заявила під час брифінгу, пише УНН.
Зокрема, евакуація планується по 10 гуманітарних коридорах:
Київська область: із сіл Богданівка і Нова Богданівка у місто Бровари, із села Перемога у місто Бровари, з села Бобрик у місто Бровари, з міста Гостомель у село Білогородка, з селищ Немішаєве та Ворзель у село Білогородка, з селища Дмитрівка у село Білогородка
Луганська область: з міста Сєверодонецьк в місто Слов'янськ, з міста Попасна у місто Слов'янськ, із селища Гірське до міста Слов'янськ.
Мінреінтеграції буде вкотре намагатися розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами із міста Бердянськ, через Мангуш – у місто Маріуполь.