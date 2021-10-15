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Верещук назвала Ляшко "стареющей политической гейшей и усталым фигляром": пообещала не бить

Киев  •  УНН

 • 32720 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Вчера состоялась словесная перепалка между бывшим народным депутатом Олегом Ляшко и действующим народным депутатом от “Слуги народа” Ириной Верещук.

В эфире программы “Народ против” Ляшко глаза использовал такие эпитеты как “верещучка” и “Мэри Поппинс” в адрес народного депутата. Несмотря на то, что Верещук на тот момент не было в студии, ответ не заставил себя долго ждать.

На своей Facebook-странице она назвала Ляшко стареющей политической гейшей и пообещала не бить.

Цитата

“Сегодня на бэкстейдже программы Натальи Влащенко „Народ против“ глаза меня вспомнила стареющая политическая гейша Олег Ляшко. Пожалуйста, передайте кто-то этому уставшему фигляру, что если хочет попробовать меня обидеть, пусть решится это сделать в глаза. Обещаю не бить”, — написала Верещук на своей странице Facebook.

Напомним

Ранее Ирина Верещук заявила, что украинскому народу безразличен регламент работы Верховной Рады, главное для него — результат.

Украинские Национальные Новости

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