Верещук назвала Ляшка "старіючою політичною гейшею та втомленим фігляром": пообіцяла не бити

В ефірі програми “Народ проти” Ляшко позаочі використав такі епітети як “верещучка” та “Мері Поппінс” на адресу народної депутатки. Попри те, що Верещук на той момент не було в студії, відповідь не змусила на себе довго чекати.

На своїй Facebook-сторінці вона назвала Ляшко старіючою політичною гейшею і пообіцяла не бити.

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“Сьогодні на бекстейджі програми Наталі Влащенко „Народ проти“ позаочі мене згадала старіюча політична гейша Олег Ляшко. Будь ласка, передайте хтось цьому втомленому фігляру, що якщо хоче спробувати мене образити, нехай зважиться це зробити в очі. Обіцяю не бити”, — написала Верещук на своїй сторінці Facebook.

Нагадаємо

Раніше Ірина Верещук заявила, що українському народу байдуже на регламент роботи Верховної Ради, головне для нього — результат.