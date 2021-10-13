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“Вистачить жувати соплі. Українському народу байдуже, яким був регламент. Йому потрібен результат” - Ірина Верещук

Київ • УНН

 • 27396 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів заявила, що українському народу байдуже на регламент роботи Верховної Ради, головне для нього — результат, передає УНН.

Цитата:

“Ми прийшли командою Президента, за його плечима, за його прізвищем, але ми маємо брати на себе відповідальність. Народ нам сказав: "Дивіться, 73% за вас проголосували. Ми не хочемо коаліціади, спікеріади. Ми не хочемо взагалі нічого чути. Ми вас вибрали. І навіть безпрецедентно — монобільшістю“.

У нас є можливість, не озираючись направо, наліво, не шукати політичної доцільності, ухвалювати рішення. Це безпрецедентно. Це епохально. Ми зобов’язані виконати те, для чого нас сюди поставив український народ. А якщо ми будемо займатися прізвищами, хочу - не хочу, можу - не можу, буду - не буду. Достатньо жувати соплі. Достатньо розповідати про регламент. Достатньо розповідати, що ми чогось не можемо. Знаєте, як поганому танцюристу щось завжди заважає. Регламент? Давайте поміняємо регламент.

Якщо ми по 16 тисяч поправок слухаємо і 300 тільки до назви, то хто винен? Нас завтра запитає український народ. Більше того, він вже сьогодні запитує: "То що ви зробили?“. Їм байдуже, яким був регламент. Їм потрібен результат”, — резюмувала нардеп.

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