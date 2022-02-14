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Верещук: пока РФ не признает себя стороной конфликта, “Минск" не может быть выполненным

Киев • УНН

 • 21646 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина не может выполнять Минские договоренности до тех пор, пока РФ не признает себя стороной конфликта. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

“Пока Россия не признает себя стороной конфликта, мы не можем и не будем выполнить „Минск“, априори”, — сказала она.

Верещук напомнила, что Украина признала РФ оккупантом на части Донецкой и Луганской областей на законодательном уровне.

“Речь о Законе Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“. Первая статья этого закона гласит следующее: “На День принятия этого закона признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль".
То есть, мы четко определили, что РФ на этих временно оккупированных территориях является оккупантом. Законодательно, четко, нет никаких но”, — подчеркнула она.

Добавим

Кроме законодательных, существуют еще и политические договоренности, продолжила министр.

“Они не ратифицированы нашим парламентом, не ратифицированы парламентом РФ, не имеют международной силы. Но они есть и их признают наши международные партнеры.

Итак, в случае невыполнения Россией Минских договоренностей это будет означать, что РФ фактически ликвидирует как соглашения, так и платформу в целом. А мы, в свою очередь, будем обращаться по усилению санкций. Мы сделаем все. Однако повторюсь — для нас Россия уже является оккупантом на части Донецкой и Луганской областей”, - резюмировала она.

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