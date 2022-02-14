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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Верещук: допоки РФ не визнає себе стороною конфлікту, “Мінськ” не може бути виконаним

Верещук: допоки РФ не визнає себе стороною конфлікту, “Мінськ” не може бути виконаним

Київ • УНН

 • 21658 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна не може виконувати Мінські домовленості до тих пір, допоки РФ не визнає себе стороною конфлікту. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

“Допоки Росія не визнає себе стороною конфлікту, ми не можемо і не будемо виконати „Мінськ“, апріорі”, — сказала вона.

Верещук нагадала, що Україна визнала РФ окупантом на частині Донецької та Луганської областей на законодавчому рівні.

“Мова про Закон України „Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях“. Перша стаття цього закону говорить наступне: „На день ухвалення цього Закону визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль“.
Тобто, ми чітко визначили, що РФ на цих тимчасово окупованих територіях є окупантом. Законодавчо, чітко, немає жодних але”, — підкреслила вона.

Додамо

Окрім законодавчих, існують ще й політичні домовленості, продовжила міністр.

“Вони не ратифіковані нашим парламентом, не ратифіковані парламентом РФ, не мають міжнародної сили. Але вони є і їх визнають наші міжнародні партнери.

Тож, у випадку невиконання Росією Мінських домовленостей це означатиме, що РФ фактично ліквідовує як угоди, так і платформу загалом. А ми, у свою чергу, будемо звертатися щодо посилення санкцій. Ми зробимо все. Однак повторюсь — для нас Росія вже є окупантом на частині Донецької та Луганської областей”, — резюмувала вона.

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