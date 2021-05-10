“Веном: да будет Карнаж”: вышел первый полноценный трейлер фильма
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В свет вышел первый полноценный трейлер фантастического экшена “Веном: да будет Карнаж” от студии Sony Pictures, сообщает УНН.
О фильме
Во второй части “Венома” главному герою Эдди Броку (Том Харди) предстоит сразится с психопатом Клетусом Кэссиди (Вуди Харрельсон), который также обзаведется симбитом.
Режиссёром выступил Энди Серкис (“Маугли”). Известно, что в фильме, помимо Харди и Харрельсона, сыграют Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Стивен Грэм.
Ожидается, что в прокат филь выйдет 16 сентября.
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