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"Веном: Карнаж": вийшов перший повноцінний трейлер фільму

"Веном: Карнаж": вийшов перший повноцінний трейлер фільму

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У світ вийшов перший повноцінний трейлер фантастичного екшену "Веном: Карнаж" від студії Sony Pictures, повідомляє УНН.

Про фільм

У другій частині "Венома" головному герою Едді Броку (Том Харді) належить битися з психопатом Клетусом Кессіді (Вуді Харрельсон), який також обзаведеться сімбітом.

Режисером виступив Енді Серкіс ("Мауглі"). Відомо, що у фільмі, крім Харді і Харрельсона, зіграють Мішель Вільямс, Наомі Харріс і Стівен Грем.

Очікується, що в прокат філь вийде 16 вересня.

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