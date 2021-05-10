"Веном: Карнаж": вийшов перший повноцінний трейлер фільму

Про фільм

У другій частині "Венома" головному герою Едді Броку (Том Харді) належить битися з психопатом Клетусом Кессіді (Вуді Харрельсон), який також обзаведеться сімбітом.

Режисером виступив Енді Серкіс ("Мауглі"). Відомо, що у фільмі, крім Харді і Харрельсона, зіграють Мішель Вільямс, Наомі Харріс і Стівен Грем.

Очікується, що в прокат філь вийде 16 вересня.

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