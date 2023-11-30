Венгрия отказывается поддерживать переговоры о вступлении и изменения в бюджет ЕС по 50 млрд евро для Украины

Венгрия не поддержит ни одно предложение Европейского Союза начать переговоры о присоединении Украины к блоку, как и поправки в бюджет ЕС, предусматривающие в том числе 50 миллиардов евро помощи Украине, заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуляш в четверг, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Гергей Гуляш заявил на пресс-конференции в Будапеште, что преждевременно начинать официальные переговоры с Киевом по вступлению страны, которую охватила война, в ЕС, и что Венгрия не даст согласия на открытие переговоров во время встречи лидеров ЕС в середине декабря.

"Мы имеем дело с абсолютно преждевременным предложением", - сказал Гуляш, добавив, что Венгрия "не может способствовать общему решению" относительно приглашения Украины начать процесс присоединения к блоку.

В четверг Гуляш также заявил, что Венгрия не поддержит предложенные поправки в бюджет ЕС, часть которых предусматривает 50 миллиардов евро помощи Украине на четыре года.

Он сказал, что ЕС "незаконно" задерживает средства Венгрии, и что, таким образом, правительство откажется поддержать любую поправку к бюджету.

Дополнение

Ранее в этом месяце Еврокомиссия рекомендовала разрешить Украине начать переговоры о членстве, но с рядом требований.

Но в вопросах, связанных с принятием новой страны в блок, отмечает издание, требуется единогласие всех стран-членов ЕС, "что дает националисту Орбану мощное право вето".

Его правительство давно придерживается антагонистического подхода к Украине, резко выступая против санкций ЕС против рф из-за ее вторжения и задерживая пакеты финансовой помощи Киеву, напоминает издание.

Орбан, который считается одним из ближайших союзников президента рф владимира путина в Европе, утверждал, что переговоры о вступлении не должны начинаться со страны, находящейся в состоянии войны, и что членство Украины переориентирует систему, которую 27 стран Европейского Союза использует для распределения средств между странами-членами.

Ранее в этом месяце Орбан заявил, что Украина находится в "световых годах" от присоединения к блоку, дав еще один сигнал о том, что его правительство станет основным препятствием для амбиций Киева на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе в следующем месяце, пишет издание.

ЕС заморозил миллиарды финансирования для Будапешта из-за вероятного несоблюдения правительством Орбана стандартов верховенства закона и коррупции в ЕС.

Венгрия настаивает, что не связывает замороженные средства ЕС с другими проблемами, но, указывает издание, многие в Брюсселе видят ее угрозы вето в отношении помощи и членства Украины как попытку шантажировать блок, чтобы заставить его высвободить удерживаемые средства.