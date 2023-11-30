Венгрия отказывается поддерживать переговоры о вступлении и изменения в бюджет ЕС по 50 млрд евро для Украины
Будапешт объявил, что не будет поддерживать переговоры о вступлении Украины в ЕС или поправки в бюджет ЕС, предлагающие помощь Украине в 50 миллиардов евро. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гуляш ссылается на удержание ЕС средств Венгрии и считает предложение Украины о переговорах преждевременным
Боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
ХАМАС взял на себя ответственность за стрельбу в Иерусалиме, в результате которой погибли трое и были ранены шесть человек, теракт совершили два брата, связанные с группировкой. Нападение было ответом на действия Израиля в Газе.
11 лет за решеткой заочно получила пропагандистка из канала соловьева Юлия Витязева
Юлия Лозанова, коллаборантка, выступавшая в поддержку российских оккупантов на телевидении, была заочно приговорена в Украине к 11 годам лишения свободы за коллаборационизм и оправдание российской агрессии.
Международная делегация посетила Запорожье: обсудили последствия российской агрессии и план восстановления Запорожской области
Юрий Малашко, председатель Запорожской областной государственной администрации, обсудил с международными представителями последствия российских атак и подрыва Каховской ГЭС, проблемы с минами и планы восстановления территории области.
Оккупанты оценили ущерб от шторма в Крыму в почти 40 миллиардов рублей
Шторм в Крыму нанес ущерб почти на 40 миллиардов рублей, при этом продолжаются масштабные восстановительные работы после поваленных деревьев и поврежденных домов.
В россии приговорили украинского военнослужащего к 12 годам колонии
Украинский военнослужащий Павел Запорожец был приговорен российским судом к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта в Херсоне, который на тот момент был под оккупацией.
ЕС в пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро
Страны ЕС согласились предоставить Украине 50 миллиардов евро кредитов и грантов в течение четырех лет, как подтвердил комиссар ЕС Йоханнес Хан.
Расходы на оборону ЕС выросли на 6%, но блоку все еще не хватает критически важных возможностей - Баррель
Расходы ЕС на оборону выросли на 6% до 240 миллиардов евро в 2022 году, но не достигли целевого показателя в 2% ВВП; необходимо дополнительно 76 миллиардов евро. По словам Жозепа Борреля, ЕС не хватает критически важных возможностей и требует дальнейших инвестиций в свою оборонную промышленность.
Зарабатывали ежемесячно 300 тыс. грн на сбыте наркотиков: полиция задержала группу наркодельцов в столице
Полиция Киева задержала группу, которая продавала наркотики почтой и курьерами. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
Действующее законодательство выписано таким образом, что у акционеров практически нет законных инструментов защитить свои права в национальных судах. Юрист рассказал, почему так произошло, кому это выгодно, и есть ли возможность акционеров банков защитить то, что им принадлежит.