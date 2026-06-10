Венесуэла перебросила войска в регион, контролируемый золотодобывающей мафией – СМИ

$44.840.3351.900.54
ukenru
13:33 • 688 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
12:52 • 7456 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
Эксклюзив
12:32 • 10869 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
11:30 • 17696 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto
Эксклюзив
10:40 • 33185 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
08:21 • 25585 просмотра
Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС
9 июня, 17:43 • 37519 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 92547 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 76114 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
9 июня, 13:47 • 41170 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.2м/с
34%
749мм
Популярные новости
США и Япония отвергли заявления о «закрытом вопросе» ядерной программы КНДР10 июня, 05:00 • 26206 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 41701 просмотра
Должностных лиц армейского корпуса подозревают в поборах с военных через "боевые"PhotoVideo10 июня, 07:28 • 26037 просмотра
Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"Video10 июня, 07:46 • 29107 просмотра
Чонгарский мост уничтожен - руководитель ЦПД СНБО09:33 • 20503 просмотра
публикации
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo12:52 • 7346 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
Эксклюзив
12:32 • 10816 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto11:30 • 17644 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
Эксклюзив
10:40 • 33149 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 92532 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Даниил Гетманцев
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 41738 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 32195 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 39155 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 74711 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 144608 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Золото

Венесуэла перебросила войска в регион, контролируемый золотодобывающей мафией – СМИ

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Военные Венесуэлы штурмуют нелегальные золотые прииски в штате Боливар. Операция призвана подготовить отрасль к приходу иностранных инвесторов.

Венесуэла перебросила войска в регион, контролируемый золотодобывающей мафией – СМИ

Власти Венесуэлы усилили военное присутствие в южном штате Боливар, где расположены одни из крупнейших месторождений золота в стране. Операция проходит на фоне планов правительства привлечь иностранных инвесторов в горнодобывающий сектор, сообщает Bloomberg, передает УНН.

По данным источников издания, военные нанесли удары по нелегальным шахтам в районе Лас-Кларитас, который долгое время находится под фактическим контролем криминальных группировок. Также сообщается о применении огня и масштабной операции по освобождению территорий от нелегальных старателей. В результате часть работников шахт покинула район.  

Аналитики и правозащитники отмечают, что город Лас-Кларитас фактически изолирован силовыми структурами, а над окрестными золотодобывающими районами работают военные вертолеты. В то же время официальная информация о возможных жертвах или столкновениях между военными и преступными группировками пока отсутствует.  

Регион Боливар считается одним из самых проблемных в Латинской Америке с точки зрения незаконной добычи полезных ископаемых. Значительная часть золотых приисков там контролируется вооруженными группировками, которые фактически установили собственные правила работы и доступа к месторождениям.  

Операция проходит после принятия во Венесуэле новых правил, которые открыли горнодобывающий сектор для частных и иностранных инвестиций. Правительство рассчитывает привлечь международный капитал к разработке залежей золота, бокситов, колтана и редкоземельных металлов.  

Эксперты отмечают, что главным вызовом для будущих инвесторов остаются именно криминальные группировки, которые годами контролировали значительную часть золотодобывающей отрасли страны.

Турция и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в энергетике и торговле09.06.26, 05:38 • 4848 просмотров

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Золото
Bloomberg News
Венесуэла