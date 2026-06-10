Венесуэла перебросила войска в регион, контролируемый золотодобывающей мафией – СМИ
Киев • УНН
Военные Венесуэлы штурмуют нелегальные золотые прииски в штате Боливар. Операция призвана подготовить отрасль к приходу иностранных инвесторов.
Власти Венесуэлы усилили военное присутствие в южном штате Боливар, где расположены одни из крупнейших месторождений золота в стране. Операция проходит на фоне планов правительства привлечь иностранных инвесторов в горнодобывающий сектор, сообщает Bloomberg, передает УНН.
По данным источников издания, военные нанесли удары по нелегальным шахтам в районе Лас-Кларитас, который долгое время находится под фактическим контролем криминальных группировок. Также сообщается о применении огня и масштабной операции по освобождению территорий от нелегальных старателей. В результате часть работников шахт покинула район.
Аналитики и правозащитники отмечают, что город Лас-Кларитас фактически изолирован силовыми структурами, а над окрестными золотодобывающими районами работают военные вертолеты. В то же время официальная информация о возможных жертвах или столкновениях между военными и преступными группировками пока отсутствует.
Регион Боливар считается одним из самых проблемных в Латинской Америке с точки зрения незаконной добычи полезных ископаемых. Значительная часть золотых приисков там контролируется вооруженными группировками, которые фактически установили собственные правила работы и доступа к месторождениям.
Операция проходит после принятия во Венесуэле новых правил, которые открыли горнодобывающий сектор для частных и иностранных инвестиций. Правительство рассчитывает привлечь международный капитал к разработке залежей золота, бокситов, колтана и редкоземельных металлов.
Эксперты отмечают, что главным вызовом для будущих инвесторов остаются именно криминальные группировки, которые годами контролировали значительную часть золотодобывающей отрасли страны.
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