Венедиктова заменила прокурора Пономаренко по делу "Роттердам+", которое он трижды закрывал
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заменила старшего группы прокуроров Виталия Пономаренко по делу "Роттердам+", которое он трижды закрывал. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р +", - написала Венедиктова.
Что было ранее
Процессуальный руководитель Виталий Пономаренко трижды закрывал "дело Роттердам+":
• в августе 2020-го (возобновлено ВАКС в октябре 2020 года);
• в январе 2021-го (возобновлено и.о. руководителя САП)
• 9 апреля 2021-го (возобновлено и.о. руководителя САП).
Однако трижды его решения были отменены.
Добавим, что НАБУ несколько раз призывало Генерального прокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров по делу о формуле "Роттердам+".
Дело "Роттердам+"
По данным НАБУ, в рамках расследования так называемого дела "Роттердам+" следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, производимую ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе.
В марте 2016 года, как указывают в НАБУ, НКРЭКУ указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, по данным НАБУ, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.
Следствие, как сообщили в НАБУ, собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. нанесен 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные компании - инициаторы введения "Роттердам+".
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам в этом деле.