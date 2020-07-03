Венедиктова обсудила с консультантами с ЕС запуск электронного уголовного производства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила ход реформы органов прокуратуры с представителями Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (КМЕС), в том числе внедрение системы электронного уголовного производства e-Case. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"В четверг, 2 июля 2020 года, в Офисе Генерального прокурора состоялась встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с представителями Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (КМЕС)... Во время встречи стороны обсудили ход реформирования органов прокуратуры, в частности, завершающий этап собеседований в рамках аттестации прокуроров региональных прокуратур и дальнейшую аттестацию прокуроров местных прокуратур, а также внедрение системы электронного уголовного производства e-Case", - указано в сообщении.
Отмечается, что представители КМЕС заверили в своей готовности и в дальнейшем помогать и делиться опытом.
"Реформа прокуратуры продолжается. Мы возобновили аттестацию, сейчас идут собеседования, и мы движемся к созданию офисов областных прокуроров. Я очень благодарна за то, что вы помогаете нам на этом пути", - сказала Ирина Венедиктова.
Указано, что стороны обсудили также вопрос создания специализированной рабочей группы, которая могла бы заниматься разработкой критериев оценки качества работы прокуроров, их обучением.
"Люди, которые защищают закон, должны быть защищены. Мы должны сохранить то, что мы реформировали. Для этого нам нужно людей хранить, учить, растить, делать их сильными, чтобы они хорошо делали свою работу, и удерживать. А еще - заботиться о том, чтобы минимизировать коррупционные риски для тех, кто должен бороться с подобными преступлениями", - добавила Ирина Венедиктова.
Напомним, в Украине расследуется около 1,5 млн производств.