Венедіктова обговорила з консультантами з ЄС запуск електронного кримінального провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила хід реформи органів прокуратури з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС), зокрема впровадження системи електронного кримінального провадження e-Case. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“У четвер, 2 липня 2020 року, в Офісі Генерального прокурора відбулась зустріч Генерального прокурора Ірини Венедіктової з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС)... Під час зустрічі сторони обговорили хід реформування органів прокуратури, зокрема, завершальний етап співбесід в рамках атестації прокурорів регіональних прокуратур та подальшу атестацію прокурорів місцевих прокуратур, а також впровадження системи електронного кримінального провадження e-Case”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що представники КМЄС запевнили у своїй готовності і надалі допомагати і ділитися досвідом.
“Реформа прокуратури продовжується. Ми відновили атестацію, зараз тривають співбесіди, і ми рухаємось до створення офісів обласних прокурорів. Я дуже вдячна за те, що ви допомагаєте нам на цьому шляху”, — сказала Ірина Венедіктова.
Вказано, що сторони обговорили також питання створення спеціалізованої робочої групи, яка могла б опікуватись розробкою критеріїв оцінювання якості роботи прокурорів, їх навчанням.
“Люди, які захищають закон, мають бути захищені. Ми повинні зберегти те, що ми реформували. Для цього нам потрібно людей зберігати, навчати, вирощувати, робити їх потужними, щоб вони гарно робили свою роботу, і втримувати. А ще — дбати про те, щоб мінімізувати корупційні ризики для тих, хто має боротися із подібними злочинами”, — додала Ірина Венедіктова.
Нагадаємо, в Україні розслідується близько 1,5 млн проваджень.