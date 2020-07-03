Венедіктова обговорила з консультантами з ЄС запуск електронного кримінального провадження

ukru
12:11 • 27757 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 53505 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 96845 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 115839 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 117814 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170974 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 141525 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148358 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148853 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129445 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 132127 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 118473 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 118739 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 108330 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 33059 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 27757 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 53505 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 96845 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 115839 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 117814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 3257 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 14089 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 107521 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107884 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 125374 перегляди
Актуальне
Венедіктова обговорила з консультантами з ЄС запуск електронного кримінального провадження

Венедіктова обговорила з консультантами з ЄС запуск електронного кримінального провадження

Київ • УНН

 • 10072 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила хід реформи органів прокуратури з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС), зокрема впровадження системи електронного кримінального провадження e-Case. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

“У четвер, 2 липня 2020 року, в Офісі Генерального прокурора відбулась зустріч Генерального прокурора Ірини Венедіктової з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС)... Під час зустрічі сторони обговорили хід реформування органів прокуратури, зокрема, завершальний етап співбесід в рамках атестації прокурорів регіональних прокуратур та подальшу атестацію прокурорів місцевих прокуратур, а також впровадження системи електронного кримінального провадження e-Case”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що представники КМЄС запевнили у своїй готовності і надалі допомагати і ділитися досвідом.

“Реформа прокуратури продовжується. Ми відновили атестацію, зараз тривають співбесіди, і ми рухаємось до створення офісів обласних прокурорів. Я дуже вдячна за те, що ви допомагаєте нам на цьому шляху”, — сказала Ірина Венедіктова.

Вказано, що сторони обговорили також питання створення спеціалізованої робочої групи, яка могла б опікуватись розробкою критеріїв оцінювання якості роботи прокурорів, їх навчанням.

“Люди, які захищають закон, мають бути захищені. Ми повинні зберегти те, що ми реформували. Для цього нам потрібно людей зберігати, навчати, вирощувати, робити їх потужними, щоб вони гарно робили свою роботу, і втримувати. А ще — дбати про те, щоб мінімізувати корупційні ризики для тих, хто має боротися із подібними злочинами”, — додала Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, в Україні розслідується близько 1,5 млн проваджень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32