Пасхальные подарки за рецепты любимых праздничных блюд дарит "Др.Житник"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. К Пасхе "Др.Житник" объявил конкурс с возможностью выиграть праздничные напитки от бренда первой крафтовой водки к праздничному столу. Об этом сообщает Facebook-страница бренда, информирует УНН.
Детали
"Пасха - замечательный праздник для того, чтобы провести его рядом с близкими. Чтобы было веселее и душевнее, дарим напитки Др. Житник к праздничному столу и сертификат магазина Rozetka на 500 грн", - сообщили на странице бренда.
Условия конкурса
Для победы в конкурсе нужно сделать два простых шага:
▪️ быть подписанным на страницу бренда в Facebook;
▪️ написать в комментариях рецепт любимого праздничного блюда, которое идеально сочетается с напитками "Др.Житник".
"Конкурс проходит с 23.04.2021 гг. до 30.04.2021 г. (до 15:00). Победителя выберем с помощью рандомайзера https://commentpicker.com/ и объявим 30.04.2021 г. (после 17:00)", - отметили в "Др.Житник".
У бренда первой крафтовой водки также отметили, что от одного человека принимается только один комментарий.
"К участию допускаются только совершеннолетние лица. Страницы участников будут проверяться на фейковость", - добавили в "Др.Житник".