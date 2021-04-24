Великодні подарунки за рецепти улюблених святкових страв дарує "Др.Житник"

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. До Великодня “Др.Житник” оголосив конкурс із можливістю виграти святкові напої від бренду першої крафтової горілки до святкового столу. Про це повідомляє Facebook-сторінка бренду, інформує УНН.

Деталі

“Великдень — чудове свято для того, щоб провести його поряд із близькими. Щоб було веселіше та душевніше, даруємо напої Др. Житник до святкового столу та сертифікат магазину Rozetka на 500 грн”, — повідомили на сторінці бренду.

Умови конкурсу

Для перемоги у конкурсі треба зробити два простих кроки:

▪️ бути підписаним на сторінку бренду у Facebook;

▪️ написати в коментарях рецепт найулюбленішої святкової страви, що ідеально смакує з напоями “Др.Житник”.

“Конкурс триває з 23.04.2021 р. до 30.04.2021 р. (до 15:00). Переможця оберемо за допомогою рандомайзера https://commentpicker.com/ та оголосимо 30.04.2021 р. (після 17:00)”, — зазначили у “Др.Житник”.

У бренду першої крафтової горілки також наголосили, що від однієї людини приймається тільки один коментар.

“До участі допускаються тільки повнолітні особи. Сторінки учасників будуть перевірятися на фейковість ”, — додали у “Др.Житник”.

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