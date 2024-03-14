Великобритания рассматривает возможность ограничения въезда китайских чиновников из-за шпионажа

Правительство Британии рассматривает возможность ограничения въезда граждан Китая по официальным делам из-за шпионской угрозы со стороны Пекина.

Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Правительство Великобритании рассматривает возможность ограничения числа граждан Китая, которые могут въезжать в страну по официальным делам, в связи с растущей шпионской угрозой со стороны Пекина.

По данным источников, правительство рассматривает пересмотр пограничных правил для дипломатов и других лиц, находящихся в стране на официальной службе.

Министры и службы безопасности активно обсуждают возможность уменьшения количества людей, которые могут прибывать согласно дипломатическим или подобным правилам. В частности, варианты включают ограничение объема официальной или спонсируемой государством деятельности, для которой не нужна виза, при условии более детальной проверки.

Такое возможное ограничение происходит на фоне роста влияния Китая в Великобритании, охватывающего различные сферы от университетских кампусов до промышленности.

Добавим

В прошлом году парламентский комитет предупредил о недостаточности подхода Великобритании к угрозе, которую представляет Китай, подчеркивая необходимость более эффективных мер для защиты национальной безопасности в долгосрочной перспективе.

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