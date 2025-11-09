Великобритания расследует закупку техники у РФ в условиях санкций
Киев • УНН
Правительство Великобритании расследует закупку российских товаров на 80 млн фунтов стерлингов, из которых 36,3 млн фунтов пришлось на авиатехнику. Это произошло за год до июня 2025 года, несмотря на санкции, запрещающие такие операции.
Правительство Великобритании расследует закупку техники у РФ в условиях санкций. В частности, речь идет о товарах на сумму 80 млн фунтов стерлингов, из которых почти половина этой суммы пришлась на российскую авиатехнику.
Об этом пишет издание The Observer, передает УНН.
Детали
Правительство пытается установить, нарушила ли многомиллионная закупка самолетов у России режим санкций Великобритании, после того, как об этом сообщило издание The Observer. Согласно собственным данным Министерства бизнеса и торговли, Великобритания импортировала российских товаров на сумму 80 млн фунтов стерлингов за год, завершившийся июнем 2025 года, что на 21,2% больше, чем в предыдущем году. Почти половина – 36,3 млн фунтов стерлингов – была потрачена на российские самолеты
Официальные лица не смогли подтвердить, кто совершил эту покупку, или была ли она разрешена в соответствии с режимом санкций Великобритании, который запрещает покупку авиационных товаров и технологий, а также "товаров, генерирующих значительные доходы для России".
Представитель правительства заявил:
"Невыполнение санкций является правонарушением, наказуемым крупными финансовыми штрафами или даже уголовным преследованием, и мы очень серьезно относимся к сообщениям о том, что британские компании их не соблюдают. Мы призываем всех, кто считает, что компания могла нарушить торговые санкции, сообщить об этом правительству".
Напомним
Великобритания расширила санкционный список, добавив в него российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также индийскую компанию Nayara Energy, совладельцем которой является "Роснефть".