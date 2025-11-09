ukenru
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Дипломатка

Великобритания расследует закупку техники у РФ в условиях санкций

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

Правительство Великобритании расследует закупку российских товаров на 80 млн фунтов стерлингов, из которых 36,3 млн фунтов пришлось на авиатехнику. Это произошло за год до июня 2025 года, несмотря на санкции, запрещающие такие операции.

Великобритания расследует закупку техники у РФ в условиях санкций

Правительство Великобритании расследует закупку техники у РФ в условиях санкций. В частности, речь идет о товарах на сумму 80 млн фунтов стерлингов, из которых почти половина этой суммы пришлась на российскую авиатехнику.

Об этом пишет издание The Observer, передает УНН.

Детали

Правительство пытается установить, нарушила ли многомиллионная закупка самолетов у России режим санкций Великобритании, после того, как об этом сообщило издание The Observer. Согласно собственным данным Министерства бизнеса и торговли, Великобритания импортировала российских товаров на сумму 80 млн фунтов стерлингов за год, завершившийся июнем 2025 года, что на 21,2% больше, чем в предыдущем году. Почти половина – 36,3 млн фунтов стерлингов – была потрачена на российские самолеты

- пишет издание. 

Официальные лица не смогли подтвердить, кто совершил эту покупку, или была ли она разрешена в соответствии с режимом санкций Великобритании, который запрещает покупку авиационных товаров и технологий, а также "товаров, генерирующих значительные доходы для России".

Представитель правительства заявил:

"Невыполнение санкций является правонарушением, наказуемым крупными финансовыми штрафами или даже уголовным преследованием, и мы очень серьезно относимся к сообщениям о том, что британские компании их не соблюдают. Мы призываем всех, кто считает, что компания могла нарушить торговые санкции, сообщить об этом правительству".

Напомним

Великобритания расширила санкционный список, добавив в него российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также индийскую компанию Nayara Energy, совладельцем которой является "Роснефть". 

Павел Башинский

