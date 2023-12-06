Великобритания и Руанда подписали новое миграционное соглашение - Reuters

Соединенное Королевство во вторник подписало с Руандой новое соглашение по депортации искателей убежища в эту страну, которое называют попыткой реанимировать идею после того, как высший суд Британии признал ее несоответствующей законодательству. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По новому договору, который подписал министр внутренних дел Джеймс Клеверли и который заменяет необязывающий меморандум, Руанда, как утверждает Лондон, не будет высылать отправленных туда искателей убежища в страны, где есть угроза для их жизни или свободы.

Именно это предостережение было ключевым в решении суда против этой схемы, что стало серьезным вызовом для миграционной политики правительства консерваторов.

Отмечается, что создание наблюдательного комитета, в который можно будет подавать конфиденциальные жалобы, и новый апелляционный орган, в который собираются включить судей из разных стран мира.

Клеверли заявил, что надеется на практическое воплощение соглашения уже в следующие месяцы месяцы, поскольку в нем учли все предостережения Верховного суда.

Дополнение

Схема с вывозом в Руанду нелегальных мигрантов, по замыслу правительства, должна сдержать искателей лучшей жизни от опасного путешествия на малых лодках через Ла-Манш и уменьшить миграционное давление на Британию. За сотрудничество Руанда получит финансирование для размещения депортированных людей.

Напомним

15 ноября Верховный суд Великобритании постановил, что план правительства по отправке просителей убежища в Руанду был незаконным, нанеся сокрушительный удар премьер-министру Риши Сунаку перед выборами

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