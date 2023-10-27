Большие потери в технике возле Авдеевки подорвут наступательный потенциал россии в долгосрочной перспективе - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Большие потери в технике вокруг Авдеевки, вероятно, подорвут наступательный потенциал россии в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Российское командование перебросило дополнительные силы на участок фронта к Авдеевке, чтобы компенсировать значительные потери в живой силе и сохранить способность российских войск поддерживать продолжающиеся наступательные усилия.
Однако аналитики считают, что российскому командованию, вероятно, будет трудно компенсировать потери российской техники, в частности бронетехники. Широкомасштабные потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения значительно ограничили способность россии вести эффективную механизированную маневренную войну во время наступления российских войск зимой-весной 2023 года, способствуя дальнейшим потерям во время беспорядочных механизированных штурмов вблизи Угледара Донецкой области в январе и феврале 2023 года.
Недавние потери российской техники вокруг Авдеевки намного больше, чем предыдущие потери техники вокруг Угледара. Но аналитикам трудно прогнозировать, удержит ли перспектива дальнейших потерь тяжелой техники российское командование от начала очередной серии крупных механизированных штурмов вблизи Авдеевки.
россия постепенно мобилизовала элементы своей оборонно-промышленной базы (DIB) для устранения недостатка оборудования, но не сделала этого в масштабах, отдаленно достаточных для компенсации кумулятивных потерь российского оборудования в Украине.
Недавние потери российской техники вокруг Авдеевки, вероятно, приведут к еще большей нехватке российской техники и препятствиям для любого прогресса, которого российские военные достигли в решении проблем с ухудшением возможностей механизированного маневра.
Напомним
Потери личного состава российской армии на Авдеевском и Марьиинском направлениях достигли около 5 000 убитыми и ранеными с 10 октября. Также оккупант потерял до 400 единиц бронетехники.