Великі втрати у техніці біля Авдіївки підірвуть наступальний потенціал росії у довгостроковій перспективі - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Великі втрати у техніці навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал росії в довгостроковій перспективі. Такого висновку дійшли аналітики Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
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Російське командування перекинуло додаткові сили на ділянку фронту до Авдіївки, щоб компенсувати значні втрати в живій силі та зберегти здатність російських військ підтримувати наступальні зусилля, що тривають.
Проте аналітики вважають, що російському командуванню, ймовірно, буде важко компенсувати втрати російської техніки, зокрема бронетехніки. Широкомасштабні втрати та нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність росії вести ефективну механізовану маневрову війну під час наступу російських військ взимку-навесні 2023 року, сприяючи подальшим втратам під час безладних механізованих штурмів поблизу Вугледара Донецької області в січень і лютий 2023.
Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки є набагато більшими, ніж попередні втрати техніки навколо Вугледара. Але аналітикам важко прогнозувати, чи перспектива подальших втрат важкої техніки утримає російське командування від початку чергової серії великих механізованих штурмів поблизу Авдіївки.
росія поступово мобілізувала елементи своєї оборонно-промислової бази (DIB) для усунення нестачі обладнання, але не зробила цього в масштабах, віддалено достатніх для компенсації кумулятивних втрат російського обладнання в Україні.
Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, призведуть до ще більшої нестачі російської техніки та перешкод для будь-якого прогресу, якого російські військові досягли у вирішенні проблем із погіршенням можливостей механізованого маневру.
Нагадаємо
Втрати особового складу російської армії на Авдіївському і Мар’їнському напрямках досягли близько 5 000 вбитими та пораненими з 10 жовтня. Також окупант втратив до 400 одиниць бронетехніки.