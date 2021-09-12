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Великобритания отказалась от паспортов вакцинации COVID-19

Великобритания отказалась от паспортов вакцинации COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Великобритания не будет вводить паспорта для вакцинированных от коронавируса людей для посещения ночных клубов и массовых мероприятий и для туристов после возвращения из некоторых стран. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид, передает Sky News, сообщает УНН.

Цитата

"... Но тест ПЦР, который нужно после возвращения в Великобританию из некоторых стран... Я хочу попробовать избавиться от него как можно быстрее", - сказал он.

Детали

Отметим, что в мае Великобритания одной из первых стран Европы ввела паспорт вакцинации.

Ранее ожидалось, что с конца этого месяца в Великобритании, где проживает более 80% населения королевства, для посещения дискотек, клубов и ряда массовых мероприятий будет необходимо предоставить сертификат о полностью пройденном курсе вакцинации.

Дополнение

При этом власти Шотландии, одной из четырех административно-политических частей Великобритании, объявили, что с 1 октября сделают обязательным такой документ.

Полностью вакцинированые жители Шотландии могут получить электронный или бумажный сертификат с QR-кодом, который подтверждает их иммунный статус. Предполагается, что вскоре доступ к нему также будет предоставляться через стандартное приложение Национальной службы здравоохранения Шотландии. Предъявлять сертификат будет необходимо при посещении ночных клубов, мероприятий с участием 500 человек и более, проводимых в закрытых помещениях, и мероприятий с участием 4 тысяч человек и более, если они собираются на открытом воздухе.

Подобное правило касается мер, предусматривающих перемещение людей с места на место и отсутствие кресел в зрительном зале или трибунах. Сертификаты будут также требовать у посетителей мероприятий любого типа с участием более 10 тысяч человек, что скажется на шотландских футбольных болельщиках.

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