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Велика Британія відмовилась від паспортів вакцинації COVID-19

Велика Британія відмовилась від паспортів вакцинації COVID-19

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Велика Британія не вводитиме паспорти для вакцинованих від коронавірусу людей для відвідування нічних клубів і масових заходів та для туристів після повернення з деяких країн. Про це заявив міністр охорони здоров'я і соціальних справ Великої Британії Саджид Джавід, передає Sky News, повідомляє УНН.

Цитата

"... Та тест ПЛР, який потрібно після повернення до Великої Британії з деяких країн... Я хочу спробувати позбутися від нього якомога швидше", - сказав він.

Деталі

Відзначимо, що в травні Велика Британія однією з перших країн Європи ввела паспорт вакцинації.

Раніше очікувалося, що з кінця цього місяця у Великій Британії, де проживає більше 80% населення королівства, для відвідування дискотек, клубів і ряду масових заходів буде необхідно надати сертифікат про повністю пройдений курс вакцинації.

Доповнення

При цьому влада Шотландії, однією з чотирьох адміністративно-політичних частин Великої Британії, оголосили, що з 1 жовтня зробить обов'язковим такий документ.

Повністю вакциновані жителі Шотландії можуть отримати електронний або паперовий сертифікат з QR-кодом, який підтверджує їх імунний статус. Передбачається, що незабаром доступ до нього також буде надаватися через стандартний додаток Національної служби охорони здоров'я Шотландії. Пред'являти сертифікат буде необхідно при відвідуванні нічних клубів, заходів за участю 500 осіб і більше, що проводяться в закритих приміщеннях, і заходів за участю 4 тисячі осіб і більше, якщо вони збираються на відкритому повітрі.

Подібне правило стосується заходів, які передбачають переміщення людей з місця на місце і відсутність крісел в залі для глядачів або трибун. Сертифікати будуть також вимагати у відвідувачів заходів будь-якого типу за участю більше 10 тисяч людей, що позначиться на шотландських футбольних уболівальниках.

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