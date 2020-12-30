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Великобритания заключила торговое соглашение с Турцией на 20,5 млрд евро

Киев • УНН

 • 12751 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правительство Великобритании во вторник, 29 декабря, сообщило о подписании торгового соглашения с Турцией на сумму в 20,5 млрд евро. Этот документ должен послужить основой для более выгодной торговли между двумя странами в период после Brexit, подчеркнули в Лондоне, передает УНН.

Великобритания заключила торговое соглашение с Турцией на 20,5 млрд евро

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор “важным соглашением” со времен подписания торгового соглашения Турции с Евросоюзом в 1995 году.

Документ продлевает действие нынешних правил торговли между двумя странами, которые предусматривают отсутствие таможенного контроля. Эти условия особенно выгодны для британской автомобильной и сталелитейной промышленности. При этом министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс и ее турецкий коллега Рухсар Пекджан указали, что надеются в будущем заключить еще более выгодное торговое соглашение.

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Несколькими неделями ранее, 11 декабря, Лондон заключил торговое соглашение с Вьетнамом.

Документ оговаривает продолжение условий, прописанных в соглашении о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), которое вступило в силу в августе и предусматривает отмену 99 процентов пошлины в товарообороте между Евросоюзом и восточноазиатской стране. За последние десять лет объем торговли между Великобританией и Вьетнамом ежегодно рос в среднем на 12 процентов. Сейчас он составляет 6,6 млрд долларов (5,4 млрд евро).

С тех пор как жители Великобритании в 2106 году проголосовали за выход королевства из состава ЕС, страна заключила двусторонние торговые соглашения с 62 государствами, в числе которых Япония, Мексика и Сингапур. Соглашение о свободной торговле между Великобританией и США до сих пор заключено не было.

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