Велика Британія уклала торговельну угоду з Туреччиною на 20,5 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Уряд Великої Британії у вівторок, 29 грудня, повідомив про підписання торговельної угоди з Туреччиною на суму в 20,5 млрд євро. Цей документ повинен послужити основою для більш вигідної торгівлі між двома країнами в період після Brexit, підкреслили в Лондоні, передає УНН.
Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган назвав договір “найважливішою угодою” з часів підписання торговельної угоди Туреччини з Євросоюзом в 1995 році.
Документ продовжує дію нинішніх правил торгівлі між двома країнами, які передбачають відсутність митного контролю. Ці умови особливо вигідні для британської автомобільної та сталеливарної промисловості. При цьому міністр зовнішньої торгівлі Великої Британії Елізабет Трас і її турецька колега Рухсар Пекджан вказали, що сподіваються в майбутньому укласти ще більш вигідне торговельну угоду.
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Кількома тижнями раніше, 11 грудня, Лондон уклав торгову угоду з В’єтнамом.
Документ обумовлює продовження умов, прописаних в угоді про вільну торгівлю між ЄС та В’єтнамом (EVFTA), яке вступило в силу в серпні і передбачає скасування 99 відсотків мита в товарообігу між Євросоюзом і восточноазиатской країною. За останні десять років обсяг торгівлі між Великою Британією та В’єтнамом щорічно зростав в середньому на 12 відсотків. Зараз він становить 6,6 млрд доларів (5,4 млрд євро).
З тих пір як жителі Великої Британії в 2106 році проголосували за вихід королівства зі складу ЄС, країна уклала двосторонні торговельні угоди з 62 державами, в числі яких Японія, Мексика і Сінгапур. Угода про вільну торгівлю між Великою Британією і США до сих пір укладено не було.