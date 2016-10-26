Великобритания разместит свои войска в Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Великобритания планирует разместить танки, дроны и 800 военных на территории Эстонии, передает УНН со ссылкой на DELFI.
Министр иностранных дел Великобритании Майкл Фэллон заявил, что королевские войска будут размещены в Эстонии весной 2017 года. Также к ним присоединятся силы Франции и Дании. В состав формирования войдут дроны, британские танки "Челленджер-2" и боевые машины пехоты. Этот батальон будет иметь оборонительный характер.
Также глава МИД Великобритании объяснил, зачем именно Британии размещать свои силы в Эстонии.
"Речь идет о двух вещах: обретение уверенности, а это должно быть сделано заметным присутствием, и сдерживанием. Это не просто мера пресечения, это серьезная военное присутствие", - сказал М.Феллон.
По словам М.Феллона, НАТО, перебрасывая в Прибалтику тяжелые, хорошо вооруженные формирования, пытается показать, что не просто размещает малые боевые единицы, наращивая военное присутствие альянса в регионе, но собирает силы, которые могли бы составить реальную защиту этих территорий.
Напомним, что 8 июля 2016 года на саммите НАТО было принято решение о развертывании четырех дополнительных батальонов НАТО в Восточной Европе - Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Отправить своих солдат в четыре восточные страны альянса согласились США, Великобритания, Германия и Канада.